شكرا لقرائتكم خبر عن رفح.. قصف الاحتلال يوقف مستشفى الكويت عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس الاثنين، خروج المستشفى عن العمل، مع اقتراب دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي من بوابات المستشفى، وعدم قدرة الجرحى والمرضى من الوصول إليها بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

وبخروج المستشفى الكويتي عن الخدمة، تنهار بذلك الخدمات الطبية في آخر مستشفى بقي يعمل في المدينة منذ بداية الاجتياح البري.

وسُمع الليلة الماضية دوي انفجارات على مقربة من معبر رفح البري، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمنطقة.

استشهد مسعفين

استشهد مسعفان يوم الاثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفهما في أثناء عملهما في محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الكوادر الطبية في أثناء عملهم في محيط مستشفى الكويتي، ما أدى إلى استشهاد المسعفين.

وتواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الوسطى والغربية من مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون هول مجزرة الخيام المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.