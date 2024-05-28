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"التعليم الفلسطينية": استشهاد 6649 طالبًا منذ بدء العدوان على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد 6649 طالباً وطالبة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ثمانية أشهر، من بينهم 547 من طلبة الجامعات والكليات.
وأشارت وزارة التعليم الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 100 من رؤساء وعمداء الكليات وحملة الشهادات العليا والمحاضرين في الجامعات، إضافةً لتدمير ست جامعات بشكل كامل، ونحو 400 كلية ومدرسة بشكل كلي وجزئي، مما حرم نحو مليون طالب وطالب من جامعاتهم ومدارسهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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