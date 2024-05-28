شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": استشهاد 6649 طالبًا منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد 6649 طالباً وطالبة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ثمانية أشهر، من بينهم 547 من طلبة الجامعات والكليات.

وأشارت وزارة التعليم الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 100 من رؤساء وعمداء الكليات وحملة الشهادات العليا والمحاضرين في الجامعات، إضافةً لتدمير ست جامعات بشكل كامل، ونحو 400 كلية ومدرسة بشكل كلي وجزئي، مما حرم نحو مليون طالب وطالب من جامعاتهم ومدارسهم.

