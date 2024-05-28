شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 36.096 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 235، إلى 36.096 شهيداً، و81.136 جريحاً، معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة من القطاع، راح ضحيتها 46 شهيداً و110 مصابين.

وفي ذات السياق، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن 500 من الطواقم الطبية استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة.