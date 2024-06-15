الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف ربطة خبز للاجئين في شمال لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني - أردوغان: تركيا ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
إجراءات تقشفية.. برشلونة يمنع فريق السيدات من تبادل القمصان السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
مصرع 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بحادث سير في سيناء السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
بديل أقل ألمًا لمرضى السكري.. قطرات إنسولين فموية بديلا للحقن السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
رونالدينيو ينفجر: لن أتابع مباريات منتخب البرازيل السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
كايت متألقة بإطلالتها في أول ظهور رسمي لها بعد إصابتها بالسرطان السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف ربطة خبز للاجئين في شمال لبنان السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
الصين توافق على أول صناديق مؤشرات متداولة للاستثمار في الأسهم السعودية السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
بأسبوع.. ضبط 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في السعودية السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
جاهزية مسجد "المشعر الحرام" بمزدلفة لاستقبال الحجاج السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
كيف احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32؟ السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
علماء يصنعون كمبيوتراً خارقاً من خلايا دماغ بشري السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤