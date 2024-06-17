شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 6 مخالفين لأنظمة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين أن قوات أمن الحج ضبطت بمداخل العاصمة المقدسة 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد و5 مواطنين، لنقلهم 52 مخالفًا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم 6 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا.



ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.