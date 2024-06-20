شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من الأجواء السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمواد المخدرة، اليوم الأربعاء، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبيّن المصدر، الذي صرح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أنه من خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة "الكرستال"، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية، تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.