شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الغدة الدرقية.. لماذا يصاب المرضى بتورم وتضخم في الوجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية مسئولة عن إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم معدل التمثيل الغذائي والنمو والتطور في الجسم، كما أنها تدعم القلب والعضلات والجهاز الهضمي، بينما تعزز أيضًا نمو الدماغ وصيانة العظام، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعيق الأداء الصحي للغدة الدرقية، ما يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية واضطراب الغدة الدرقية الخامل (قصور الغدة الدرقية) وتسبب عددًا من الأعراض، منها تورم الوجه في بعض الحالات وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

في بعض الأحيان قد يعاني الشخص الذي يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية من تورم في الوجه، وعندما تكون الغدة الدرقية لديك غير نشطة، فإنها لا تنتج ما يكفي من الهرمونات لتنظيم وظائف الجسم المختلفة، ما يؤدي إلى تراكم مواد معينة في الجلد، بما في ذلك السوائل الزائدة، وهذا ما يسمى أيضًا باحتباس الماء أو الوذمة، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ، خاصة حول العينين والشفتين والخدين.

أعراض أخرى لمشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تعتمد أعراض مرض الغدة الدرقية على نوع الاضطراب الذي تعاني منه.

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، فقد تشمل الأعراض ما يلي:تباطؤ معدل ضربات القلب

التعب والإرهاق

زيادة الوزن غير المبررة

زيادة الحساسية للبرد

جفاف الجلد والشعر الخشن

تقلبات المزاج والاكتئاب

فترات الحيض الثقيلة

إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

معدل ضربات القلب أسرع

مشاكل النوم

فقدان الوزن غير المبرر

زيادة الحساسية للحرارة

الجلد رطب أو متعرق

الشعور بالقلق أو الانفعال أو العصبية

عدم انتظام الدورة الشهرية أو قلة الدورة الشهرية

العلاج

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي، أو السباحة، أو اليوجا.

الحصول على قسط كاف من النوم.

إدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

تجنب التدخين.