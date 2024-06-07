شكرا لقرائتكم خبر عن صحة نفسية وجسدية وتركيز.. نصائح ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، ورغم ضغط المذاكرة في هذه الأيام الثقيلة، إلا أنه من الضرورى قبل المذاكرة تنظيم وقتنا جيدًا والجمع بين العمل والراحة على حد سواء للخروج بأفضل نتيجة، لذلك يجب الالتزام ببعض العادات الصحية من أجل الحفاظ على تركيزنا جيدًا وكذلك تثبيت ما ذاكرناه من معلومات من أجل أداء أفضل في الامتحانات، وفقًا لموقع "Healthline"، هناك عادات صحية تساعد على التركيز.

النوم في نفس التوقيت كل ليلة

من المهم أن تلتزم بموعد نوم محدد في كل ليلة وكذلك موعدًا محددًا للاستيقاظ، على ألا تقل عدد ساعات النوم الموصى بها عن 8 ساعات للحصول على قدر كافى من الراحة والاسترخاء، وكل ذلك يساهم في التركيز خلال الامتحان وتذكير المعلومات التي تم حفظها.

تجنب تناول وجبة ثقيلة قبل النوم

احرص على تناول وجبة خفيفة قبل النوم مثل كوب من الزبادى أو حفنة من المكسرات، فلا يجب أن تذهب للنوم وأنت جائعًا، ولكن في الوقت نفسه لا تتناول وجبة ثقيلة أو دسمة قبل النوم، لأن ذلك قد يعطل دورة نومك ويصيبك بالآرق والشعور بعدم الراحة.

تجنب الكافيين

خاصة في ليلة الامتحان، احرص على تناول المشروبات المهدئة التي تعزز الاسترخاء والنوم خاصة ليلًا، بينما تجنب تناول الكافيين مثل الشاي والقهوة خاصة قبل النوم، يمكنك تناولهما قبل الظهر، حتى لا تصاب بالأرق ليلًا وأنت بحاجة للراحة من أجل الاستيقاظ بكامل نشاطك والذهاب إلى الامتحان.

تجنب القيلولة خلال النهار

يمكن أن يؤثر النوم بالنهار "القيلولة" لفترات طويلة على جودة نومك ليلًا خاصة في ليلة الامتحان، احرص على الاستيقاظ مبكرًا وإنجاز مهام مذاكرتك ثم النوم والراحة في الليل استعدادًا للامتحان.

توفير بيئة مريحة للنوم

احرص على توفير بيئة مريحة في غرفة نومك لتساعدك على الهدوء والاسترخاء، على أن تكون غرفتك مرتبة وهادئة ومظلمة، ودرجة حرارتها مناسبة، والنوم على سرير مريح ومرتبة ووسائد جيدة ونظيفة.

تجنب التعرض للشاشات

من المهم في ليلة الامتحان تجنب استخدام الشاشات الاليكترونية خاصة قبل النوم، حيث أن التعرض لشاشة الموبايل قبل النوم يصيبك بالانزعاج والآرق، لذلك يفضل غلق الاشعارات أو إبعاد الموبايل نهائيًا عن غرفة نومك.