مدحت شلبي يكشف مفاجأة في موقف مشاركة الزمالك بالسوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل إقامة بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم في دولة الإمارات، ومفاجأة موقف مشاركة نادي الزمالك.

وغاب نادي الزمالك عن النسخة الماضية من البطولة، التي حققها فريق الأهلي، بسبب انسحابه من النسخة قبل الماضية ورفضه خوض المباراة أمام الأحمر.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بطولة السوبر المصري سوف تقام في دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر المقبل، لأنها متعاقدة مع اتحاد الكرة لمدة 4 مواسم".

أضاف: "سوف يشارك في البطولة، بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، الفريق الرابع تم تركه لاختياره من قبل مجلس أبو ظبي الجهة المنظمة للبطولة".

وأتم تصريحاته: "بالتأكيد الزمالك لن يكون بطل الدوري هذا الموسم، ولكن ربما يحصل على بطولة كأس مصر، ويشارك في هذه الحالة، ولكن لو محصلش هقولك مفاجأة أنه مؤكد سيتم اختياره من الجهة المنظمة من أجل نجاح البطولة".

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