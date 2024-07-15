بينهم صلاح وهالاند.. فانتازي الدوري الإنجليزي يعلن أسعار أبرز اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد كل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024/25، من أجل بداية الموسم بشكل مميز وتصدر جدول ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

وأعلن الموقع الرسمي لـ فانتازي الدوري الإنجليزي أسعار أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

أسعار أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند (15 مليون جنيه إسترليني)

صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني)

بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني)

واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني)

برونو فيرانديز (8.5 مليون جنيه إسترليني)

هافيرنز (8 مليون جنيه إسترليني)

سولانكي (7.5 مليون جنيه إسترليني)

توني (7.5 مليون جنيه إسترليني)

جاكسون (7.5 مليون جنيه إسترليني)

جاكبو (7.5 مليون جنيه إسترليني)

نونيز (7.5 مليون جنيه إسترليني)

أنتوني جوردون (7.5 مليون جنيه إسترليني)

ماديسون (7.5 مليون جنيه إسترليني)

جوردون بوين (7.5 مليون جنيه إسترليني)

ستيرلينج (7 مليون جنيه إسترليني)

أرنولد (7 مليون جنيه إسترليني)

رودري (6.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي مانشستر سيتي

فيل فودين (9.5 مليون جنيه إسترليني)

دي بروين 9.5 مليون جنيه إسترليني)

ألفاريز (7 مليون جنيه إسترليني)

برناردو (6.5 مليون جنيه إسترليني)

جفارديول (6 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي أرسنال

بوكايو ساكا (10 مليون جنيه إسترليني)

أوديجارد (8.5 مليون جنيه إسترليني)

ديكلان رايس (6.5 مليون جنيه إسترليني)

تيمبير (5.5 مليون جنيه إسترليني)

رايا (5.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي مانشستر يونايتد

هويلاند (7 مليون جنيه إسترليني)

راشفورد (7 مليون جنيه إسترليني)

جارناتشو (6.5 مليون جنيه إسترليني)

أونانا (5 مليون جنيه إسترليني)

مارتينيز (4.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي نيوكاسل يونايتد

إيزاك (8.5 مليون جنيه إسترليني)

جيماريش (6.5 مليون جنيه إسترليني)

فابيان شار (5.5 مليون جنيه إسترليني)

بارنيس (6.5 مليون جنيه إسترليني)

دان بيرن (4.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي نوتنجهام فورست

جيبس وايت (6.5 مليون جنيه إسترليني)

كريس وود (6 مليون جنيه إسترليني)

إيلانجا (5.5 مليون جنيه إسترليني)

موريلو (4.5 مليون جنيه إسترليني)

أولا أينا (4.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي فولهام

مونيز (6 مليون جنيه إسترليني)

أيووبي (5.5 مليون جنيه إسترليني)

توم كايرني (5 مليون جنيه إسترليني)

كالفن باسي (4.5 مليون جنيه إسترليني)

روبينسون (4.5 مليون جنيه إسترليني)

أسعار أبرز لاعبي ساوثهامبتون

أرمسترونج (5.5 مليون جنيه إسترليني)

ويليام سمالبون (5 مليون جنيه إسترليني)

آدم لالانا (5 مليون جنيه إسترليني)

ووكر بيترز (4.5 مليون جنيه إسترليني)

يان بيدناريك (4 مليون جنيه إسترليني)

الجدير بالذكر أن موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ يوم 16 أغسطس المقبل، بمباراة مانشستر يونايتد و فولهام على ملعب أولد ترافورد.