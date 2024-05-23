وصفات اقتصادية يمكن تحضيرها بنص كيلو لحمة مفرومة فقط.. الكفتة في المقدمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع نهاية الشهر تبدأ العديد من ربات البيوت التفكير في تحضير الوجبات الاقتصادية للتوفير في الميزانية، وفي نفس الوقت تكون مغذية ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير قائمة وصفات اقتصادية يمكن تحضيرها بكميات كبيرة باستخدام نصف كيلو من اللحم المفروم.

طريقة عمل الكفتة

وصفات عديدة يمكن تحضيرها باستخدام نصف كيلو من اللحم المفروم ومنها الكفتة وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المقادير كالتالي:

نصف كيلو لحمة مفرومة

ثلاثة أرباع كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضة

زبادي للعجن

بهارات

بصل مبشور

زيت

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

في البداية نقوم بخلط اللحمة المفرومة والبصل والبيكنج بودر والدقيق والبهارات والملح والفلفل

يتم إضافة الزبادي بالتدريج ويقلب حتى الحصول على عجينة وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة

نبلل الأيد بالزيت وتشكل الكفتة حول يد ملعقة خشبية او أعواد خشبية وتوضع فى الفرن

نقوم باشعال الفحم ويطفأ بالزيت ويوضع مع الكفتة وتغطى حتى تأخذ من طعم الفحم.

طريقة عمل البفتيك

وجاءت من ضمن الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها من خلال نصف كيلوا من اللحمة المفرومة هى البفتيك، حيث جاءت المكونات كالتالي:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

نصف كوب بقسماط

ملعقة كبيرة دقيق

2 بيضة

قرفة ناعمة

زنجبيل بوردة

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

ملح وفلفل أسود

دقيق للتغليف

بقسماط للتغليف

زيت للقلي

طريقة التحضير

في البداية نخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والبقسماط الناعم والدقيق والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة والقرفة والزنجببل والملح والفلفل الأسود والبيض.

نقوم بتقطيع العجينة وتشكل مثل الأقراص

نوضع العجينة في الدقيق ثم البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم البقسماط

توضع في الفريزر لتتماسك

تقلى في الزيت وتقلب حتى تمام النضج.

طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي من ضمن الأكلات التي يمكن تحضيرها بنصف كيلوا من اللحمة المفرومة فقط، حيث جاءت المكونات كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة

1 ثمرة فلفل حار

1 ثمرة فلفل أخضر

خبز بلدي

نصف ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل

زبدة

1 كوب بقدونس مفروم

ملح وفلفل

طريقة التحضير