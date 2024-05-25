اجري على الدكتور فورا.. متى تكون مستويات الكوليسترول في الجسم خطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الخطيرة، التي يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتهدد صحة الجسم.

وحدد موقع clevelandclinic، متى تكون نسبة الكوليسترول في الدم خطيرة، وتحتاج إلى رعاية طبية سريعة.

إجراء اختبار دم خاص بقياس مستويات الكوليسترول الكلي بالدم بشكل دوري، من الأمور المهمة التي يجب أن يعتاد عليها الأشخاص، لأن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار يمكنها أن تؤثر على صحة الجسم سلبًا، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة ومنها أمراض القلب، والأوعية الدموية، وانسداد وتصلب الشرايين وغيرها.

وعادةً لا يكون لارتفاع الكوليسترول في الدم أي أعراض، ولكن تسببه في مشكلة صحية بالجسم قد يكون لها علامات تحذيرية تظهر، ولكن بالفحوصات الدورية يتم الكشف عن أن ارتفاع الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار من الأسباب الرئيسية، ونظرًا لعدم ظهور أعراض تؤثر سلبيا على صحة الجسم.

ما هي نسب مستويات الكوليسترول الجيدة في الفحوصات ؟

أن يكون الكوليسترول الجيد المعروف بـ HDL، أعلى من 45 للأعمار الأقل من 19 عامًا للإناث والذكور، أما نسبة الكوليسترول الضار المعروف بـ LDL، أقل من 110، وأن يكون الكولسترول الكلي أقل من 170.

أما الأعمار التي تبدأ من 20 عامًا وأكثر للإناث، يكون الكوليسترول الجيد المعروف بـ HDL، أعلى من 40، أما نسبة الكوليسترول الضار المعروف بـ LDL، أقل من 100، وأن يكون الكولسترول الكلي من 125 إلى 200 كحد أقصى.

والذكور التي تبدأ من 20 عامًا وأكثر، يكون الكوليسترول الجيد المعروف بـHDL، أعلى من 50، أما نسبة الكوليسترول الضار المعروف بـ LDL، أقل من 100، وأن يكون الكولسترول الكلي من 125 إلى 200 كحد أقصى.

متى تكون مستويات الكوليسترول خطيرة ؟

في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار أو الكلي عن الحد الطبيعي المذكور أعلاه، في هذه الحالة يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص فورًا لتجنب المشكلات الصحية الخطيرة.

نصائح لخفض مستويات الكوليسترول، وتجنب أمراض القلب، وتشمل ما يلي :

1- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

2- الإقلاع عن التدخين.

3- محاربة السمنة والتمتع بوزن صحي.

4- اتباع نظام غذائى صحى لا يؤثر على مستويات الكوليسترول بالسلب.

5- إدارة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

6- تلقي الأدوية اللازمة تحت إشراف طبيب.

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