28 صورة أثارت الجدل لفيفي عبده - إطلالات غريبة وتسريحة شعر صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثارت الفنانة فيفي عبده جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها عدة صور جديدة في أحدث جلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات بدبي.

فستان وقفازات باللون "البينك"

ظهرت فيفي بإطلالات غريبة، حيث تألقت بفستان طويل باللون "البينك"، واعتمدت شعرا مستعارا ومكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع إطلالتها قفازات يد بنفس لون الفستان، ونظارة شمسية باللون الأسود مزينة بالتطريزات.

بليزر باللون الأسود

وتألقت بإطلالة أخرى مرتدية بليزر باللون الأسود بأكتاف عريضة، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانببن.

ونسقت مع إطلالتها نظارات شمسية باللون الأسود.

فستان أسود

ارتدت فيفى أيضا فستانا طويلا باللون الأسود مزود بأكمام اخفي عيوب جسمها.

واعتمدت مكياج صارخ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

جاكيت باللون البيج

كما ظهرت بجاكيت طويل باللون البيج، ونسقت أسفله توب أسود.

واختارت وضع مكياج صارخ، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.