هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكوارع.. وهؤلاء عليهم الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكثيرون يعشقون تناول الكوارع لمذاقها اللذيذ والشهي، واحتوائها على عناصر غذائية قيمة، ولكن يجهل البعض وجود فئات ممنوعة من تناولها.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رغم فوائد الكوارع المذهلة، فاإحتوائها على الدهون العالية وغيرها من العناصر الغذائية قد يهدد صحة البعض.

فئات ممنوعة من تناول الكوارع

أصحاب الكوليسترول المرتفع

تحتوي الكوارع على نسبة عالية من الدهون التي تزيد من الدهون الثلاثية وترفع الكوليسترول الضار إلى الخطر، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض انسداد الشرايين وأمراض القلب.

مرضى السمنة

تحتوي الكوارع على دهون زائدة و سعرات حرارية عالية ما يجعلها من الوجبات الدسمة التي تزيد من الوزن، لذا عند تناولها يزداد الوزن بشدة ويزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مرضى ارتفاع الضغط

الكوارع من الوجبات الدسمة، لاحتوائها على كميات عالية من الدهون، كما أنها تتطلب وضع توابل مختلفة ومنها الملح، وبالتالي يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم بشدة، لذا لا تعد من الوجبات المفضلة لهم.

مرضى السكري

زيادة السعرات الحرارية في الكوارع، قد تزيد من الوزن، وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على أصحاب الأمراض المزمنة بما في ذلك مرضى السكري.

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