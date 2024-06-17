4 أعراض إذا ظهرت عليك بعد تناول اللحمة تكسف ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في حين أن الاستمتاع بتناول اللحوم في عيد الأضحى أمر تقليدي وممتع، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُؤدي إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في مستويات الكوليسترول في الدم.

وفي التقرير التالي نستعرض 4 أعراض إذا ظهرت على جسمك بعد تناول اللحمة تدل على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول،وفقًا لما جاء في موقعي"هيلث لاين"، "ويب ميد" المعني بالصحة.

1- ألم الصدر وضيق التنفس

يعد تراكم الكوليسترول في الشرايين أحد عوامل الرئيسية لأمراض القلب، وإذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق في التنفس بعد تناول اللحوم فقد يكون علامة على انسداد جزئي في أحد الشرايين.

2- الشعور بالتعب

ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى قلة تدفق الدم إلى العضلات والأعضاء، مما قد يسبب الشعور بالإرهاق،وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض بشكل مستمر خاصًة بعد تناول اللحوم، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

3- الصداع

ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يسبب الصداع،وإذا كنت تعاني من صداع شديد خاصة بعد تناول اللحمة فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع الكوليسترول.

4- ألم المعدة وعسر الهضم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من اللحوم إلى صعوبة هضمها، مما يسبب ألم في المعدة،ومع ذلك قد تكون هذه الأعراض علامة على ارتفاع الكوليسترول.

لذلك إذا لاحظت أي من تلك الأعراض بعد تناول اللحوم في العيد عليك استشارة الطبيب على الفور لعمل كافى الفحوصات الطبية.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول في عيد الأضحى:

تناول كمية معتدلة من اللحوم.

إزالة الدهون من اللحوم.

شوي اللحوم.

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