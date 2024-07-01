أسرار تنسيق نقشة النمر

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تغزو نقشة النمر عالم الموضة النسائية في صيف 2024، حيث تزين الفساتين والبلوزات والتنانير والسراويل، والأحذية والحقائب، والجوارب.

وأوضحت مستشارة التسوق الشخصية والستايلست الألمانية يوتا فليك أن النقشة تمتاز بطابع شرس يعكس جرأة المرأة وثقتهافي بنفسها وأسلوبها، وتمنحها إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وعن التنسيق، أوضحت فليك أن القطع المزدانة بها تتناغم مع القطع، بألوان النقشة أي والأسود والبيج.

ولمَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكن تنسيقها مع قطعة تزهو بالأحمر، ويُراعى هنا اختيار أحمر دافئ مع النقشة ذات الطابع الدافىء، وبارد مع ذات الطابع البارد.

قطعة واحدة تكفي

وللبعد عن المبالغة والتكلف، أوصت الستايلست الألمانية بأن تشتمل الإطلالة على قطعة واحدة فقط بنقشة النمر، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيق توب يزدان بها مع سروال جينز وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيق بلوزة حريرية تزدان بها مع شورت جلد باللون الأسود وحذاء أنيق.

ولإطلالة مفعمة بالأنوثة والجرأة، يمكن تنسيق فستان ساتان بنقشة النمر مع بوت ضخم.