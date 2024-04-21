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تراند اليوم : بالفيديو.. مدرب "رياضة" يروي قصة مراهق أصيب بشلل بسبب الهرمونات.. ويوضح ما حدث لشاب بعد 3 سنوات من تناولها

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صحيفة الخليج 365: كشف المهندس معتز الجهني، مدرب ومهتم بالتغذية، مخاطر الهرمونات في النادي الرياضي.

وقال خلال مداخلة مع برنامج سيدتي:" هذه المواد تعتمد على مكان تصنيعها، وكيف تم تخزينها، ومدى قابليتها في الجسم، ومدة استخدامها

مراهق في دخل النادي بهدف تحسين جسده، وبسبب استخدامه الخاطئ لهذه الهرمونات أصيب بجلطة والآن هو مقعد.

وتابع:" شاب استمر في لمدة 3 سنوات وكان جسمه مناسب وجميل، ولكن دخل عالم الهرمونات بهدف تصخيم العضلات في فترة وجيزة، واستمر في تناول الهرمونات لمدة 3 سنوات حتى أصيب يفشل كلوي، ثم أجرى عملية زراعة كلية في مستشفى تخصصي.

دائما نحذر الناس من التعرض لهذه المشاكل، ومن يستخدم هذه الهرمونات يجب عليه عدم التبرع بالدم حتى لا ينقل الهرمونات إلى شخص آخر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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