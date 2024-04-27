شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 14,660 م2 من حفر الطرقات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إزالة 30 لوحة دعائية مخالفة، و319 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمنظر العام.
كما رفعت 334 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 14,660 متراً مربعاً من حفر الطرقات.
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لمدينة تليق بزوارها وسكانها،
فرقنا الميدانية تتابع أعمالها
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في This is a Twitter Status . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وتواصل أمانة المدينة المنورة، حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
ويأتي هذ وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
كما رفعت 334 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 14,660 متراً مربعاً من حفر الطرقات.
تحسين المشهد الحضري في المدينة المنورةوعولج 1,020 متراً طولياً من الأرصفة ومعالجة 2,536 من أعمدة الإنارة وإزالة 3,250 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وتقليم 225 من الأشجار في الطرق الرئيسة.
This is a Twitter Status |
لمدينة تليق بزوارها وسكانها،
فرقنا الميدانية تتابع أعمالها
لتحسين This is a Twitter Status
في This is a Twitter Status . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) April 25, 2024
لمدينة تليق بزوارها وسكانها،
فرقنا الميدانية تتابع أعمالها
لتحسين #المشهد_الحضري
في #المدينة_المنورة . pic.twitter.com/VqXoDhRjEu
وتواصل أمانة المدينة المنورة، حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
ويأتي هذ وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.