شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 14,660 م2 من حفر الطرقات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إزالة 30 لوحة دعائية مخالفة، و319 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمنظر العام.كما رفعت 334 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 14,660 متراً مربعاً من حفر الطرقات.وعولج 1,020 متراً طولياً من الأرصفة ومعالجة 2,536 من أعمدة الإنارة وإزالة 3,250 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وتقليم 225 من الأشجار في الطرق الرئيسة.This is a Twitter Status⁩ |لمدينة تليق بزوارها وسكانها،فرقنا الميدانية تتابع أعمالهالتحسين ⁧This is a Twitter Status⁩في ⁧This is a Twitter Status⁩ . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)وتواصل أمانة المدينة المنورة، حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.ويأتي هذ وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.