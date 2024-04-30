مقاول واحد للإصحاح البيئي في 7 مناطق

سجلت 7 مناطق ممثلة في: القصيم، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران، والطائف، والأحساء، أقل مناطق المملكة مقاولين لأعمال الإصحاح البيئي بمقاول وحيد لكل منهم، في وقت بلغ إجمالي المقاولين 112 مقاولا، وتصدرت منطقة جازان مناطق المملكة كأكثر المناطق مقاولين بـ41%.

1748 فريقا

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأعمال الإصحاح البيئي للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي فرق أعمال الإصحاح البيئي 1748 فريقا، وبلغ إجمالي المساحة المخدومة لأعمال الإصحاح البيئي 4.945.080 مليون م²، وفاق استخدام المبيدات استخدام المطهرات، حيث بلغ إجمالي المبيدات 1.396.870 مليون لتر، مقابل 831.869 ألف لتر مطهرات، وبلغ إجمالي المطهرات 348.401 ألف كجم، مقابل 238.832 ألف كجم مبيدات.

41 % جازان

تصدرت منطقة جازان أكثر مناطق المملكة مقاولين لأعمال الإصحاح البيئي، حيث بلغ إجمالي المقاولين 46 مقاولا بـ41%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة والرياض ثانيا، بإجمالي 13 مقاولا لكل منهما بـ12%، وحلت الشرقية ثالثا، بإجمالي 10 مقاولين بـ9%، وجدة رابعا، بإجمالي 8 مقاولين بـ7%، والباحة خامسا، بإجمالي 5 مقاولين بـ4%، في المقابل، سجلت 7 مناطق ممثلة في: القصيم، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران، والطائف، والأحساء مقاولا وحيدا لكل منها بـ1%، وحلت حفر الباطن ثانيا بمقاولين اثنين بـ2%، وعسير ثالثا بإجمالي 4 مقاولين بـ3.57%.

فرق جدة

استحوذت جدة على النصيب الأكبر من فرق أعمال الإصحاح البيئي، حيث بلغ إجمالي فرق الإصحاح البيئي 782 فريقا بـ45%، وحلت جازان ثانيا، بإجمالي 326 فريقا بـ19%، والرياض ثالثا، بإجمالي 98 فريقا بـ6%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 87 فريقا بـ5%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 47 فريقا بـ3%، وسجلت منطقة حفر الباطن أقل المناطق فرقاً صحية، حيث بلغ إجمالي فرق الإصحاح البيئي 11 فريقا بـ0.62%، وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 12 فريقا بـ0.68%، وتساوت الجوف وتبوك، ونجران ثالثا، بإجمالي 22 فريقا لكل منها بـ1.25%، والباحة رابعا، بإجمالي 25 فريقا بـ1.43%، والقصيم خامسا، بإجمالي 29 فريقا بـ2%.

إصحاح بيئي

112 إجمالي المقاولين

1748 فرق الإصحاح البيئي

4.9 ملايين م² المساحة المخدومة

جازان الأكثر مقاولين بـ41%

جدة تتصدر فرق الإصحاح البيئي بـ45%

أكثر المناطق مقاولين

جازان: 41%

مكة والرياض: 12%

الشرقية: 9%

جدة: 7%

الباحة: 4%

أكثر المناطق بفرق الإصحاح البيئي

جدة: 45%

جازان: 19%

الرياض: 6%

مكة: 5%

الشرقية: 3%