شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ويابانية يخطفان الأنظار بعزفهما في حفل بالخبر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حفل أقيم في مدينة الخبر عزف رائع قدمه مواطن وعازفة يابانية ما جذب الأنظار إليهما.

وقام عازف القانون عمار الغامدي بمشاركة زميلته اليابانية بالعزف باستخدام الكوتو الياباني “koto” والقانون العربي.

وعلق السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي على هذا العزف على حسابه بموقع إكس :”انسجام الثقافتين … الكوتو الياباني (koto) والقانون العربي”.

يذكر أن الحفل أقيم بمناسبة افتتاح رسمي لمطعم يقدم وجبات يابانية، في شرق المملكة.