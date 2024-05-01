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مواطن ويابانية يخطفان الأنظار بعزفهما في حفل بالخبر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد حفل أقيم في مدينة الخبر عزف رائع قدمه مواطن وعازفة يابانية ما جذب الأنظار إليهما.

وقام عازف القانون عمار الغامدي بمشاركة زميلته اليابانية بالعزف باستخدام الكوتو الياباني “koto” والقانون العربي.

وعلق السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي على هذا العزف على حسابه بموقع إكس :”انسجام الثقافتين … الكوتو الياباني (koto) والقانون العربي”.

يذكر أن الحفل أقيم بمناسبة افتتاح رسمي لمطعم يقدم وجبات يابانية، في شرق المملكة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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