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"الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري السيول في مأرب

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واس - مأرب 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها أخيرًا.
شملت المساعدات 70 خيمة، و236 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.416 فردًا بواقع 236 أسرة.


تخفيف معاناة الشعب اليمنيويأتي ذلك في امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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