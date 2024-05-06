تدشين مشروع ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة بتكلفة مليار ريال

يعد مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة الذي دشنه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ضمن 30 مشروعًا للطرق بالمنطقة تتبع للهيئة العامة للطرق، ويبلغ طوله 560 كم، والمكون من مسارين بكل اتجاه، من أهم المشاريع بالمنطقة لدوره الحيوي في رفع مستوى السلامة والارتقاء بتجربة المستخدمين وتعزيز جودة الحياة.

ويهدف المشروع، الذي بلغت تكلفته مليار ريال، لتحسين جودة الطرق وخدماتها، بالإضافة لدوره في ربط منطقة الرياض بالمناطق الجنوبية، كما يسهم في خدمة مناطق المملكة السياحية، وتحسين البنية التحتية للطرق، بالإضافة لدوره الحيوي والمهم في رفع مستوى السلامة.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، كما تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.