«الموج الأحمر».. تمرين يعزز الأمن البحري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ التمرين البحري المختلط للدول المطلة على البحر الأحمر «الموج الأحمر 7» بالأسطول الغربي، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية والبرية والجوية ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر، وهي: الأردن، ومصر، وجيبوتي، واليمن.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور الجعيد أن تمرين «الموج الأحمر 7» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية بتطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في 3 مؤتمرات تخطيط شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع الدول المشاركة.

وبين أن القوات المشاركة ستنفذ وتطبق على مدى خمسة أيام كافة المفاهيم العسكرية الحديثة من محاضرات استراتيجية وتمارين تحاكي بيئات قتالية مختلفة تماثل الواقع لتحقيق العمل المشترك والمختلط مثل: الحروب السطحية والجوية، والحرب الالكترونية، والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة، وكذلك تدريبات الأمن البحري مثل: حماية خطوط الملاحة، ومكافحة التهريب، والإرهاب، والقرصنة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام العناصر القتالية كافة من خلال «سفن جلالة الملك» والطائرات العمودية وزوارق التصدي السريع ومشاة البحرية وقوات الأمن البحرية الخاصة، إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات القتالية.

تمارين تحاكي الواقع:

الحروب السطحية والجوية.

الحرب الالكترونية.

التصدي لهجوم بالزوارق السريعة.

تدريبات الأمن البحري مثل: