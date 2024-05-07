فتح باب الترشيح لجائزة الأمير نايف للأمن العربي

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وأشار الإعلان إلى أن إجمالي قيمة كل فرع من فروع الجائزة يبلغ 100 ألف دولار، بحيث يمنح الفائز بالمركز الأول 50 ألف دولار، والمركز الثاني 30 ألف دولار، والمركز الثالث 20 ألف دولار، كما يمنح الفائز شهادة باسمه وميدالية تذكارية، إضافة إلى القيمة النقدية للجائزة، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من شهر أبريل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم عرض المشاركات للتقييم والتحكيم في شهر نوفمبر المقبل، وإقرار النتائج والإعلان عن أسماء الفائزين في شهر فبراير عام 2025م.
وأوضحت الأمانة أن الجائزة تهدف إلى تأصيل القيم الدينية والعلمية والإنسانية والأخلاقية في الحياة العامة، ونشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.
فروع الجائزة:
- البرامج الأمنية الرائدة.
- الإبداع الإعلامي الأمني.
- الدراسات الأمنية واختيار أحد موضوعين:
- الاحتيال المالي.
- الذكاء الاصطناعي والجريمة.
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