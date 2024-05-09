شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جازان تنفّذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية في محافظة صبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا، مبادرة "المراقب المجتمعي" لرصد التشوهات البصرية في عدد من الأحياء، وذلك في إطار برامج تحسين ومعالجة التشوهات البصرية وتطوير وتنويع ورفع نسب الرقابة المجتمعية المستدامة.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة استهدفت رصد التشوهات البصرية لمخلفات البناء والكتابات المشوهة على الجدران في حي الملك فهد، وحي الخالدية، وحي الرحاب، ومخطط روضة نخلان، ضمن برامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، للعمل على تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، مشيدة بالدور المجتمعي في الرقابة على الخدمات البلدية، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع الملاحظات عبر تطبيق "بلدي" 940.

