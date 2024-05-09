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تراند اليوم : حدث في الهند..امرأة تتخلص من طفلها وتلقيه في نهر مليء بالتماسيح لسبب صادم!

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صحيفة الخليج 365: لقي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه، بعد أن ألقته أمه في نهر مليء بالتماسيح في الهند.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن المرأة (26 عاما) ألقت الطفل (6 أعوام) في "قناة نفايات" تتدفق إلى نهر كالي في ولاية كارناتاكا غرب الهند المعروف بتواجد التماسيح فيه، وذلك بعد مشاجرة بينها وبين زوجها.

وذكرت الصحيفة، أن والد الطفل كان يضغط منذ فترة على الأم بسبب إنجابها طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب منها مرارا وتكرارا "التخلص منه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة عثرت على جثة الطفل، وعليها علامات عض خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على والدي الطفل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
حدث في الهند..امرأة تتخلص من طفلها وتلقيه في نهر مليء بالتماسيح لسبب صادم!
حدث في الهند..امرأة تتخلص من طفلها وتلقيه في نهر مليء بالتماسيح لسبب صادم!
حدث في الهند..امرأة تتخلص من طفلها وتلقيه في نهر مليء بالتماسيح لسبب صادم!
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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