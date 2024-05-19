شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: اعتماد إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

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الحلقات القرآنية

موسم الحج

الدمام - شريف احمد - أعتمد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إطلاق 1000حلقة لتحفيظ القرآن الكريم ، وذلك إثراء لتجربة ضيوف الرحمن والتوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في الحرمين؛ وتعزيزا لخطة الرئاسة لموسم حج 1445 هجرية.وذلك لاستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه الحلقات القرانية المباركة؛ ونشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا؛ على أيدي مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله.‏وأكد رئيس الشؤون الدينية أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده.وأشار السديس إلى أن هذه الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو عناء، مشيراً الى أن الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.وأكد أهمية استمرارية العمل 24 ساعة، في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.وحث رئيس الشؤون الدينية المدرسين بضرورة بذل الجهود في تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره؛ لما يعود على حجاج بيت الله الحرام بالنفع والفائدة.وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في إطار خطتها لموسم الحج لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.