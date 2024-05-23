بالفيديو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي

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صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الدولة تواجه حاليا تحديات أهم من الكهرباء.
وأكمل موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي":"إحنا عندنا رجّالة قاعدين وسط الصحراء في درجة حرارة 45 و47 درجة علشان يحموا ويأمنوا حدودنا.. مش بيشتكوا وواقفين زي الأسود".
وزاد:"الدولة لو عندها لن تبخل أبدًا.. الظروف صعبة والتحديات شديدة، مضيفا: إن شاء الله تعدي المرحلة والظروف، وترجع الكهرباء أحسن من الأول وميبقاش فيه أي تخفيف أحمال.
وتابع: مفيش حد عاوز قطع كهرباء في الوقت اللي إحنا فيه والجو النار.. لكن لازم ناخد بالنا من التحديات اللي أمامنا.