شكرا لمتابعة خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج باكستان لمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت”اليوم، الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة ١٢٠٠ حاج من أصل ٧٠ ألف حاج باكستاني سيؤدون النسك لموسم حج هذا العام، وزعوا على ثلاثة مراكز رقم ( ٢٥٤ – ٢٥٩ – ٢٦٣ ).

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أحمد تمار، بجاهزية الشركة لخدمة حجاج دولة باكستان من خلال الاستعداد المسبق لجميع مراحل الحج بداية من مرحلة ماقبل الوصول وحتى مرحلة الإغلاق والتقييم في رحلة ضيف الرحمن .

أشاد معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية شودري سالك حسين بالتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج باكستان.

ونوّه الوزير الباكستاني خلال زيارته لمقر شركة رحلات ومنافع التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت”، بما تقوم به المملكة خلال موسم الحج من استعدادات مبكرة وما تقدمه من مبادرات جديدة ومتنوعة، تسهم في تيسير تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وقال: تعد هذه التجربة هي الأولى مع رحلات ومنافع، ونتطلع معهم لتجربة إيجابية ورائعة، وآمل أن نتمكن من مواصلة شراكتنا في السنوات القادمة.