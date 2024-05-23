"رأى الرسول يأتي إليه في المنام"..شاهد : فتاة مجهولة الأبوين تروي قصة زوج أراد إعادة طفلة إلى الدار بسبب رفض والدته وتراجع عن قراره بسبب حلم

صحيفة الخليج 365: روت إحدى الفتيات مجهولة الأبوين تدعى "الريم"، قصة جملة واحدة كادت أن تعيد طفلة لدار الأيتام وحرمان الأسرة الحاضنة منها.

احتضان طفلة

وقالت الريم خلال برنامج "ثمانية": " احتضن رجل وزوجته طفلة، وكانت أم الزوج موجودة معهم في البيت، وكانت متقبلة هذا الشيء".

زيارة

وأضافت:" عندما بلغت الطفلة عمر السنة، جت واحدة تزور أم الزوج، وجلست معها وفجأة دخلت الطفلة عليهم تحبي، قالت من هذي، فردت عليها الأم قائلة هذي بنت ولدي، وأشارت إلى أنها أخذتها من دار الأيتام".

وتابعت:" قالت الضيفة ليش إحنا نلم زبايل الناس، وبعدما ذهبت الضيفة، تضايقت الأم وطلبت من ولدها أن يعيد الطفلة مرة أخرى إلى دار الأيتام، وقالت له يا أنا أو هذي البنت في البيت".

محاولة إعادة الطفلة

وأكملت الريم:" انهارت الزوجة ، وظلت طول الليل تبكي، وحلم الزوج هذه الليلة إن الرسول جاء إليه يحاول يرجعه هو وزوجته وهم يريدون يطلعون من مكان ما".

رؤية الرسول في المنام

وأضافت:" راح لشيخ وحكى له الحلم، فقال له الشيخ فيه شيء أنت مسويه وتريد ترجع عنه، فروى له قصة الطفلة المتبناه اليتمية، فقال له الشيخ والله ما تعيدها للدار أنا باخذها".

وتابعت:" فسر له الشيخ الحلم بأن الرسول كان يحاول يرده للجنة مرة أخرى بسبب تبنيهما للبنت، هو وزوجته عندما كانا يخرجان منها".

واختتمت القصة:" عندما عاد إلى البيت حكى تفسير الحلم لوالدته التي كانت تريد إعادة الطفلة، وقال لها سامحيني يا أمي ما أقدر أعيد الطفلة مرة أخرى للدار، فوافقته الأم على قراره".