شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: سنشاهد النجوم في عز الظهر عام 2027.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن حساب المواسم عند العرب يبدأ برؤية نجومها عند غروب الشمس.

وأضاف الزعاق، خلال برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية، على سبيل المثال موسم سهيل يبدأ لرؤيتها لنجم سهيل قبل شروق الشمس عند الجهة الجنوبية الشرقية فالنجوم موجودة ليلا ونهارا لكن لا نستطيع رؤيتها نهارا بسبب ضوء الشمس الذى يمحى رؤيتنا لها.

وتابع خبير الأرصاد :” أننا سنشاهد النجوم فى عز الظهر فى العام 2027 ، لأنه سيحدث كسوف كامل للشمس وبعض النجوم الهامة مثل السريع وقلب العقرب والتى لها مواسم غيابها.

ويعد كسوف الشمس احد الظواهر الكونية التى يتطلب حدوثها أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، متخذين وضعية محاذاة صحيحة حتى يلقي القمر بظلاله على كوكبنا، ويحدث الكسوف عندما يتحرك القمر إلى مكان ما بين الأرض و الشمس، مما يمنع بعض أو كل أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض.