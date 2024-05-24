الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل "إبراهيم رئيسي" ومرافقيه

صحيفة الخليج 365: نشر الجيش الإيراني، النتائج الأوليه للتحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وذكر التقرير الذي أصدره مركز العلاقات العامة برئاسة أركان القوات المسلحة، أن المروحية احترقت بعد اصطدامها بمرتفع، ولم يتم العثور على آثار طلقات في المروحية.

وتابع، قبيل سقوط المروحية بنحو دقيقة ونصف تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها. مشيرا إلى أن مسيرة إيرانية اكتشفت حطام مروحية رئيسي.

وأضاف، لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة.