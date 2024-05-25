نمو يختتم فعالياته بخميس مشيط

أقام مركز نمو الفكر للرعاية النهارية بخميس مشيط، اليوم، الحفل الختامي لأطفال المركز، تحت شعار«حلم وأصبح حقيقة».

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات المتنوعة قدمها أطفال المركز، وعرض مرئي لأهم البرامج والفعاليات والأنشطة التي أقيمت لأطفاله، وما شهده المركز من تطور في الخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مديرة المركز، نوضاء الشهراني، أن مركز نمو الفكر للرعاية النهارية يعد من المراكز المهتمة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال التوحد والتأخر اللغوي والأطفال الذين يعانون من فرط الحركة، وصعوبات التعلم، وضعف التركيز، وتشتت الانتباه، ومتلازمة داون.

ويقدم خدمات عديدة لهم من تنمية المهارات وتدريبات التركيز والانتباه، وجلسات النطق والتخاطب، وفصول التربية الخاصة، والعلاج الوظيفي والسلوكي والطبيعي لوجود أفضل الأخصائيين وأحدث البرامج التدريبة تحت إشراف

استشاري الطب النفسي، الدكتور موسى آل زعلة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الداعمين وكوادر المركز من أخصائيات وإداريات ومقدمات خدمة مساندة من رعاية شخصية، ومشرفات ونظافة.