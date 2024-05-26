الاستخدام المفرط للمبيدات وقلة المراعي تعيق النحالين

يواجه النحالون نحو 8 تحديات وصعوبات أبرزها الاستخدام المفرط للمبيدات، وقلة المراعي النباتية فضلا عن الظروف والتغيرات المناخية الموسمية، وعدم اختيار الموقع المناسب للمنحل.

ريف ونما

أوضح مدير المركز الإرشادي للزراعة العضوية بالأحساء، المهندس أحمد العامر لـ«دوت الخليج»، أن المركز يقدم حزمة خدمات للنحالين، ومن بينها: تدريب النحالين المبتدئين، والزيارات الميدانية لفحص الخلايا واكتشاف الأمراض وتقديم الارشادات للمعالجة، وإقامة ورش عمل وأيام حقلية تخص النحالين، ودعم النحالين ماديًا من خلال منصة ريف، واستخراج تراخيص المناحل من خلال منصة «نما»، وتقديم النصائح والارشادات للنحالين من خلال المركز الارشادي أو تطبيق مرشدك الزراعي، لافتًا إلى أبرز إصابات النحل في الأحساء، هي: دودة الشمع، وفراشة السمسم، وتعفن الحضنة، والفاروة، وحشرة الاكارينا، والقمل، وأبرز التحديات في مناحل الأحساء، هي: رش المبيدات العشوائي، درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف والمنخفضة في فصل الشتاء، والنمل، وطائر الوروار.

منتجات متعددة

وضع أستاذ الحشرات الاقتصادية وتربية نحل العسل الدكتور سعد القحطاني، على هامش فعالية اليوم العالمي للنحل، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، خارطة ومقترحات تطويرية للنحالين والنحل والعسل أيرزها الإعداد الجيد للنحالين وتأهيلهم من خلال توسيع مداركهم بالمعاملات والممارسات الجيدة خلال المواسم، والعمل على إعداد الطوائف وتقويتها للدخول بها للمواسم والاستفادة منها في إنتاج منتجات متعددة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المزارع والنحال؛ لتجنب الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة لتعرض النحل للمبيدات، ودعا إلى التنبيه على النحالين المجاورين قبل 48 ساعة من موعد الرش على الأقل؛ لغلق أبواب الخلايا على النحل مساءً ليتخذ النحال الإجراءات التي يراها مناسبة، وعدم الرش أثناء أوقات ذروة نشاط النحل.

تحديات وصعوبات تواجه النحالين

01- ضعف طوائف نحل العسل.

02- معاملات النحال.

03- عدم اختيار الموقع المناسب للمنحل.

04- الحالة الفسيولوجية لشغالات النحل.

05- الاستخدام المفرط للمبيدات.

06- قلة المراعي النباتية (مصادر الرحيق وحبوب اللقاح).

07- الإصابة بطفيل الفاروا.

08- الظروف والتغيرات المناخية الموسمية.