شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة ستصل لـ 48 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد بأن ترتفع درجات الحرارة من 2 حتى 8 يونيو المقبل لتصل إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون هناك فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.