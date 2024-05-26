بالفيديو: متحدث هيئة العقار يكشف عن طرق لاكتشاف الاحتيال العقاري.. ويوجه 4 نصائح حتى لا تقع ضحية   

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، عن طرق لاكتشاف الاحتيال العقاري، و4 نصائح مهمة كي لا تقع ضحية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشارع السعودي": إذا رفض يقابلك شك في العملية، وإذا رفض زيارة أو فتح الموقع، وإذا ادعى الوسيط عدم وجود مقر أو مكتب له.

وأكمل: إذا أصر على المحادثة عن طريق الواتساب فقط شك في العملية، وإذا رأيت اختلافا بين الصك والعقد الموجود، وإذا طلب تحويل خارج المنصة، لافتا: إذا شكيت في الوسيط خذ اسمه وكوده وادخل على منصة هيئة العقار لمعرفة أنه موثق أو غير موثق.

وأوضح:أتاحنا في المنصة خاصيتين وهما الاستعلام عن وسيط والاستعلام عن إعلان عقاري، فإذا استعلمت عن المكتب وما لقيته فشك في العملية، وإذا حصلت على إعلان خارج المنصات المعتمدة والتي يبلغ عددها 47 منصة.

وتابع: إذا طلب منك بيانات شخصية، موجها 4 نصائح وتشمل:"لا تدفع خارج المنصة ولا تتعامل مع وسيط غير مرخص، ولا تثق في المحادثات عن طريق الواتساب ولا تتعامل مع أحد مجهول".