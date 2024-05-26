شكرا لقرائتكم السديس بعد تدشين المركز الإعلامي للرئاسة: هدفنا إيصال رسالة التسامح للعالم من قلب الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعمًا للتنسيق بين شركاء النجاح في المنظومة الإعلامية الرسمية والقنوات والصحف والمواقع الإلكترونية؛ وصناعة المحتوى الديني الإثرائي لضيوف الرحمن؛ دشن معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمبنى الرئاسة بمكة المكرمة، المركز الإعلامي لرئاسة الشؤون الدينية.

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شراكة استراتيجية

وأكد معاليه خلال تدشين المركز أن الإعلام اليوم أضحى شريكًا استراتيجيًا في إنجاح ونجاح المؤسسات والقطاعات وأعمالها، وتسليط الضوء على جهودها وإبرازها، ونشر رسالتها وخِدماتها، وجسرًا ممتدًا بينها وبين القاصدين.

وقال: ونحن إذ نفتتح المركز الإعلامي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لنستحضر التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -متعه الله بحلل العافية- وسمو ولي العهد الأمين -وفقه الله-؛ على تسخير كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما الدينية، وإثراء قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتشديدهما على هذه الجوانب، مؤكدين أن المملكة تذلِّل كافة طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية من أجل الحرمين الشريفين وإيصال رسالتهما الوسطية عالميًا، وتعريف البشرية بالإسلام الحق وتسامحه وتعايشه ورحمته من قلب مهبط الوحي المسجد الحرام ومأرز الإيمان المسجد النبوي.

أهداف المركز الإعلامي بالرئاسة الدينية

وبيَّن رئيس الشؤون الدينية أن إنشاء المركز الإعلامي بالرئاسة الدينية جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة؛ لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل، وتكريس قيم التسامح والوسطية في البشرية من قلب الحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية عالميًا باللغات المختلفة، وإبراز جهود الدولة المباركة في خدمتهما وخدمة ضيوف الرحمن والزائرين.

هذا، وقد قام رئيس الشؤون الدينية بجولة تفقدية على المركز الإعلامي، يرافقه الإعلاميون ومراسلو القنوات ومسؤولو الإدارات الدينية بالرئاسة، واستمع إلى شرح موجز من المشرف على الشؤون الإعلامية بالرئاسة عما يقدمه المركز من خِدمات إعلامية، وما يحويه من استديو وخِدمات لوجستية؛ لإدارة دفة العملية الإعلامية الدينية، وإجراء اللقاءات وإعداد البرامج الدينية المتخصصة بالحرمين الشريفين.

فيما أشار مستشار رئيس الشؤون الدينية المشرف على اللغات والترجمة والإعلام بالرئاسة إلى أن من جملة أهداف إنشاء المركز الإعلامي بالرئاسة إيجاد محضن مهني متخصص لخدمة الإعلاميين والمراسلين ومندوبي القنوات الرسمية، وتسهيل مهامهم؛ للاستفادة في إعداد التقارير وصناعة قصص النجاحات الدينية من الحرمين، وأخذ المعلومة من الجهة المخولة الرسمية بالشؤون الدينية في الحرمين، فضلًا عن إعداد فريق المركز بالرئاسة للمحتوى الإبداعي الديني الإعلامي، التقارير والأخبار وقصص الأنسنة والخِدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج ١٤٤٥هـ؛ للبث في مواقع الرئاسة بالتواصل الاجتماعي، وإدارة حسابات الرئاسة الإعلامية المختلفة، والإشراف على الفريق الإعلامي الميداني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتزويدها بكل جديد في الشأن الإعلامي الديني بالحرمين، والرد على الاستفسارات إعلاميًا، وتجويد وحوكمة العمل الإعلامي بالرئاسة وفق عمل مؤسسي معياري عالمي، وتهيئة البيئة التطوعية الإعلامية الجاذبة في الحرمين؛ ليواصل المركز أعماله نحو التميز والإبداع، ويصل برسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية الآفاق.

من جهته قال مساعد المشرف على الإعلام برئاسة الشؤون الدينية منصور المنصوري أن المركز يهدف إلى إبراز الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتوفير المواد الإعلامية الرقمية، والمتطلبات للإعلام الداخلي والدولي بعدة لغات على مدار العام، ابتداء من موسم حج ١٤٤٥هـ.