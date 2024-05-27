بالفيديو.. مدربه تكشف أسعار الاشتراكات الشهرية في أندية النساء

صحيفة الخليج 365: قالت المدربة الرياضية أسماء آل سويد، إن هناك احتياج كبير في تنوع المرافق للأندية النسائية.

وأضافت خلال حديثها ببرنامج "الراصد": "أحيانا تكون الأسعار منخفضة لكن الجودة لا تليق بالشخص اللي عنده هدف، مثل أن تكون جودة الأجهزة رديئة وما يوفرون المرافق المطلوبة".

وتابعت: "لدينا احتياج كبير في تنوع المرافق للأندية النسائية، حتى يكون النادي مناسب"، موضحة أنه بنسبة 1 من عشرة تجد نادي متكامل.

وأشارت إلى أن أسعار الاشتراك الشهري في الأندية تبدأ من 800 ريال وهو أقل سعر، وفي السنة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف على حسب مستوى النادي.