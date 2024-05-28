شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا لسلامة المرور.. تنيفذ أعمال صيانة طريق الطائف/ الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أعمال الصيانة

أخبار متعلقة ”الصحة“ تمنح موظفيها 72 ساعة للانتقال إلى ”القابضة“/عاجل "البيئة" توزع الدفعة الأولى من شتلات أمهات الفراولة المحلية على المزارعين

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في تنفيذ أعمال صيانة شاملة لطريق الطائف - الرياض، بدءًا من كبري الصيانة وحتى كبري القاعدة الجوية وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط الأمانة لدعم شبكة الطرق الداخلية وتعزيز السلامة المرورية، وتهدف الأمانة إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لمستخدمي الطرق والشوارع الداخلية وتحقق جودة الحياة وأنسنة المدن والعمل على خلق بيئة حضرية مستدامة، ورفع مستوى الخدمات البلدية.وتشمل أعمال الصيانة إعادة تأهيل الطريق من خلال كشط الطبقات الإسفلتية القديمة وإعادة السفلتة، بالإضافة إلى تركيب وتجديد وسائل السلامة اللازمة مثل محددات المسارات والشواخص أرضية، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية. كما تشمل الأعمال رفع كفاءة الشارع بما يتوافق مع معايير واشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وتتضمن أعمال الصيانة فحص وصيانة شبكات الإنارة والتمديدات الكهربائية والإضاءات التجميلية، لضمان أداءها الأمثل تزامناً مع اعمال السفلتة الجارية، ودعم المسارات بكافة الخدمات المساندة، وتعزيز المسطحات الخضراء على جانبي الطريق.ويعد طريق الطائف-الرياض أحد الطرق الرئيسية في المنطقة، حيث يخدم العديد من المناطق والتجمعات السكانية على محور شمال الطائف، ويشهد كثافة مرورية متزايدة، وتأتي هذه الأعمال الصيانة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها أمانة الطائف لتحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة الطرق.