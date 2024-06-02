شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 51 لإغاثة الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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جهود السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 51.ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.