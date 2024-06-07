شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع رئيس الوزراء اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في جدة، رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عوض بن مبارك.

وفي بداية اللقاء نقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار.

فيما حمل رئيس الوزراء اليمني تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. استعراض العلاقات الأخوية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في اليمن، والجهود المبذولة حيالها لدعم العملية السياسية، وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد سمو وزير الدفاع دعم المملكة للحكومة اليمنية، وجهودها لخدمة الشعب اليمني الشقيق.