تكنولوجيا: شركة Corsair تكشف عن كرسي TC500 LUXE E-Sports مقابل 499.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس العديد من العلامات التجارية مثل Secretlab و Razer على التفوق في قطاع كراسي الرياضات الإلكترونية.

ولتوفير منافسة قوية في السوق، أطلقت شركة Corsair كرسي رياضي إلكتروني متميز جديد، وهو TC500 LUXE، المصمم لتوفير الراحة وقابلية التعديل.

يبلغ سعر الكرسي 499.99 دولارًا (حوالي 3635 يوان صيني)، وهو يتميز بالعديد من الميزات لترقية تجربة الألعاب.

يتيح مسند الظهر للمستخدم الاستلقاء بشكل مريح من 90 درجة إلى 160 درجة. كما يتميز الكرسي بمقعد أوسع وأكثر استواءً مقارنة بكراسي الرياضات الإلكترونية التقليدية، مما يلبي مجموعة واسعة من أنواع الجسم ووضعيات الجلوس.

ولمزيد من الراحة، يأتي مزودًا بدعم أسفل الظهر قابل للتعديل بأربعة اتجاهات، ووسادة رقبة إسفنجية قابلة للفصل، ومساند للذراعين Omniflex.

يوفر مسند الظهر أيضًا نطاقًا واسعًا للاستلقاء يتراوح من 90 درجة إلى 160 درجة. ويتوفر TC500 LUXE بثلاثة ألوان: الابيض والاخضر والرمادي. جميع الطرازات مدعومة بضمان لمدة عامين.

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