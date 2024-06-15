شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 47 درجة .. الأرصاد: نهار يوم عرفة شديد الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”اليوم“ ، أن نهار يوم عرفة اليوم السبت يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة إلى 65%.

‏واوضح أن المركز الوطني الأرصاد أصدر إنذارً أصفر بارتفاع درجات الحرارة على المشاعر المقدسة.

ويبدأ من الساعة 11:00 صباحا من اليوم السبت مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية. ارتفاع نسبة الرطوبة وأشار إلى تكون بعض السحب يتخللها السحب الركامية الرعدية على الاجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة.

ويتوقع أن تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة وارتفاع في نسبة الرطوبة.