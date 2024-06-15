شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر: موجة طقس حارة على المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة طقس حارة ليوم غد تصل إلى ( 47 / 48 ) درجة مئوية على المدينة المنورة وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً. طقس مكة المكرمة وتوقّع المركز خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائم جزئيًا على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة.

