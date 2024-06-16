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ياسر نجدي المسجد الحرام يمتلئ عن آخره بضيوف الرحمن فضل سينا/ فرانس برس مشعر عرفات يعج بالحجيج خلال أدائهم لركن الحج الأعظم واس ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة واس الحجيج يرفعون أكف الضراعة راجين من المولى الغفران واس رجال الأمن يشرفون على عملية تأمين الحجاج ونفرتهم إلى مزدلفة واس قوات الأمن السعودي يشاركون في عرض عسكري خلال استعدادهم لتأمين شعائر الحج محمد توركمان/ رويترز رياضيون يخوضون مبارزة في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الكينية نيروبي لويس تاتو/ فرانس برس قارب يبحر في نهر من القمامة في باندونج بإندونيسيا تيمور ماتاهاري/ جيتي الحمم البركانية من أحد البراكين تبتلع طريقاً بالقرب من جرينداڤيك بأيسلندا ماركو دي ماركو / أسوشيتد برس متظاهرون يستلقون على الأرض لمحاكاة العدوان الإسرائيلي على غزة خارج متحف جوجنهايم في بلباو بإسبانيا فنسنت ويست / رويترز الدخان يتصاعد في كورومبا بالبرازيل بينما تحترق الأشجار خلال حريق في بانتانال أكبر الأراضي الرطبة في العالم أوسلي مارسيلينو/ رويترز شاب يسير بين أنقاض المباني التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة محمود عيسى/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم.. واستعدادات سعودية هائلة

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