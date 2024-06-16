شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​صور.. وصول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والان نبدء بالتفاصيل

كانت حشدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ منظومة الخدمات الدينية في الحرمين الشريفين.

وعملت على تهيئة أجواء تعبدية يحفها الخشوع والسكينة؛ فضلا عن التجهيز لصلاة خطبة عيد الأضحى المبارك التي سيلقيها رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة في يسر وطمأنينة.