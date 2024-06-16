شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع وزراء حكومة خادم الحرمين الشريفين، التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ورفعَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التهانيَ والتبريكات لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وثمَّن الجهود التي تبذلها المملكة قيادةً وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين وسموَّ وليِّ العهد -أيدهما الله- وأن يديم على المملكة استقرارها وأمنها، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وثمّن حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة ضيوف الرحمن وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، سائلاً الله - عزّ وجل - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقادتها وشعبها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.
وأشاد بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على سلامة الحجاج وتقديم الخدمات والتسهيلات ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، مثمناً الجهود المبذولة من قطاعات الدولة كافة في سبيل إنجاح موسم الحج هذا العام.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، باليُمن والخير والبركات.
وسأل معاليه الله -عزّ وجلّ- أن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.
ودعا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المسلمين وضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، ومن الجميع طاعتهم، ويديم على المملكة ازدهارها في ظلّ القيادة الحكيمة.
ورفعَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التهانيَ والتبريكات لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وثمَّن الجهود التي تبذلها المملكة قيادةً وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين وسموَّ وليِّ العهد -أيدهما الله- وأن يديم على المملكة استقرارها وأمنها، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة ضيوف الرحمنكما رفع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.
وثمّن حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة ضيوف الرحمن وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، سائلاً الله - عزّ وجل - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقادتها وشعبها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.
نجاح موسم الحج هذا العامأيضا رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي منظومة السياحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على سلامة الحجاج وتقديم الخدمات والتسهيلات ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، مثمناً الجهود المبذولة من قطاعات الدولة كافة في سبيل إنجاح موسم الحج هذا العام.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، باليُمن والخير والبركات.
التقدم والاستقرار والازدهاركذلك رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل معاليه الله -عزّ وجلّ- أن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.
خدمة المسلمين وضيوف الرحمنكما رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المسلمين وضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، ومن الجميع طاعتهم، ويديم على المملكة ازدهارها في ظلّ القيادة الحكيمة.