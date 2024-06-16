شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": الأجواء شديدة الحرارة سمة الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تشهد المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتصل إلى 46 درجة مئوية، مصحوبة بنسبة رطوبة تصل إلى 65%.

وقال العقيل، لـ ”اليوم“ أن هذه الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة ستكون السمة الغالبة في الأيام المقبلة، مع احتمالية تشكل سحب رعدية محدودة على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.





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ودعا العقيل المواطنين والمقيمين، خاصةً حجاج بيت الله الحرام، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

كما نصح العقيل بضرورة متابعة نشرات الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، واتباع تعليمات الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم في ظل هذه الأجواء الحارة.