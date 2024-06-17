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الصحة توصي الحجيج بتأجيل رمي الجمرات حتى الساعة الـ4عصرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التوصية بتجنب المشي في أوقات الذروة حيث قال عبر حسابه على منصة "X" : نجدد توصية الحجيج بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات والخروج تحت أشعة الشمس للفترة من الساعة ١١ صباحا إلى الساعة ٤ عصراً، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

وقد أعلنت الأرصاد في وقت سابق هذا اليوم، أن درجات الحرارة في المشاعر المقدسة ستقترب من الخمسين مئوية منوه بضرورة اتباع إرشادات السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الصحية.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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