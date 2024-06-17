وقد أعلنت الأرصاد في وقت سابق هذا اليوم، أن درجات الحرارة في المشاعر المقدسة ستقترب من الخمسين مئوية منوه بضرورة اتباع إرشادات السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توصي الحجيج بتأجيل رمي الجمرات حتى الساعة الـ4عصرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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