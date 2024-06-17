شكرا لمتابعة خبر عن ‏حاج من تونس يصف كيف تلقى خبر ترشحه مع زوجته للحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصف ‏حاج من تونس يصف كيف تلقى خبر ترشحه مع زوجته للحج، وكيف أنه جلس على الأرض غير مصدق انه تم اختياره.

وقال الحاج، فى لقاء مع قناة العربية: ” اتصلت لزوجتى فى عملها واخبرتها، وحتى اخر لحظة فى إجراءات السفر غير مصدقين، وظللنا نسأل المسؤولين هى نحن فى القائمة النهائية ام فى قائمة المرشحين، وكانت الإجابة الدائمة إننا تم اختيارها بالفعل”، مضيفا:” أنها كانت مفاجأة سارة لنا والحمدلله”.

وعن نظرته للسعوديين بعد التعرف عليهم عن قرب، قال: ” كنت أظن السعوديين ناس متتاليين لا يأخذون بالخاطر، لكن بعد قلبى منهم اكتشفت انهم مضيافين ويساعدون الكل سواء صغير او كبير، خاصة للحجاج من مختلف الجنسيات وليس العرب فقط”.